旺旺中時媒體集團送給新竹縣近4萬瓶的瓶裝水神抗菌液，協助縣府共同防疫。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，旺旺中時媒體集團日前加碼送給新竹縣3萬8400瓶600ml「水神抗菌液」，將優先由關西等7個鄉鎮安排發送給縣民。縣長楊文科感謝旺旺中時媒體集團，協助縣府防堵新冠肺炎疫情，幫助民眾加強防疫。

縣府民政處指出，旺旺中時媒體集團3月陸續在竹北、竹東、新豐、湖口、新埔、寶山等鄉鎮市公所安裝水神生成機，提供微酸性電解次氯酸水，給公所防疫使用，一瓶800毫升水神電解液能生產2000公升抗菌液，民眾反應消毒清潔效果很不錯。

民政處指出，這次旺旺中時媒體集團送的水神抗菌液，會以關西、橫山、五峰、尖石、峨眉、芎林及北埔，未安裝水神生成機的7鄉鎮為優先，依照鄉鎮戶數比例，發送給每戶居民。

水神抗菌液主要成份是微酸性電解次氯酸水，與細菌接觸後，能迅速破壞細菌結構，達到抗菌效果。縣府感謝旺旺集團以民間企業力量。提供設備協助防疫，為防疫盡一份心力。

民政處表示，業者提醒水神抗菌液，務必放置陰涼不透光處，避免陽光直射及高溫環境，建議盡速使用完畢，可用於幼童用品抗菌、浸泡貼身衣物、廚房器具抗菌、除甲醛除、辦公室和居家清潔。

(中時 )