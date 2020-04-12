世界衛生組織WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前批評網路上對他的攻擊與歧視都來自台灣。對此，不僅總統府駁斥，國民黨發言人陳偉杰也說，「譚德塞毫無根據就指控台灣民眾攻擊與歧視他。」

陳偉杰反批譚德塞，到底誰歧視？中華民國屢次遭世界衛生組織排拒在外，此次更漠視我國對新冠肺炎防疫的努力，譚德塞毫無根據就指控台灣民眾攻擊與歧視他，更指台灣沒有提早提出警告。

陳偉杰還說衛福部公布電子郵件內容直接打臉WHO，中華民國早已對肺炎可能會人傳人提出警語，到底是誰不重視？不聽勸？

陳偉杰並聲明，中華民國不該被排除在WHO之外，WHO應該面對實際情況，嚴肅平等對待中華民國，無法接受再參與世界衛生組織討論中出現政治攻擊或挑釁式語言，這些對於我國提供經驗沒有任何幫主，也沒辦法阻止疫情擴散，盼各界回歸理性討論，讓中華民國在今年五月可以順利參與WHO幫助防疫，與全球其他國家一同並肩作戰。

(中時 )