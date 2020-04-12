湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾最近在IG上面，列出NBA史上總冠軍賽表現最佳前10大球星，結果「飛人」喬丹位居首位，歐尼爾自己排在第2，可是他的昔日隊友「小飛俠」布萊恩只排第9，引發許多球迷爭相批評這份榜單不公平！

在歐尼爾心中，史上總冠軍賽表現最佳前10大球星依序是喬丹、歐尼爾、詹姆斯、魔術強生、柏德、杜蘭特、歐拉朱萬、鄧肯、布萊恩與比爾羅素，把生涯6次闖進總冠軍賽全都摘冠，且都拿下總冠軍賽MVP的喬丹放在首位毫無爭議。

反觀歐尼爾自己生涯4次拿下總冠軍，其中3次是跟布萊恩攜手在2000到2002年連3年奪下，他更連3年比下布萊恩獲選總冠軍賽MVP，目前保有9項NBA總冠軍賽紀錄，其中以他在2002年總冠軍賽4場比賽共拿145分最為誇張。

不過這份榜單把布萊恩排在第9，讓許多球迷大表不滿，畢竟布萊恩生涯奪下5次總冠軍、2次獲選總冠軍賽MVP，怎麼可能只排第9！甚至球迷認為靠著「抱團」拿下兩次總冠軍與總冠軍賽MVP的杜蘭特，根本不該列在這份榜單當中。

就連曾跟歐尼爾攜手拿下2006年總冠軍的熱火「閃電俠」韋德，也跳出來回覆，「我不同意！」逼得歐尼爾趕緊出面滅火，「這不是我的名單，我只是剪剪貼貼，你當然在我的名單當中！閃電俠！」

(中時 )