家扶基金會在國外服務地區仍有2000名兒童迫切需要援助，邀請民眾一同輸送愛心，補充孩子的需要。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

家扶基金會在國外服務地區仍有2000名兒童迫切需要援助，邀請民眾一同輸送愛心，補充孩子的需要。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

家扶基金會至今已認養全球35個國家兒童，近7萬名國外兒童。近日因新冠肺炎疫情肆虐，全球宣布進入緊急狀態。家扶基金會教導當地民眾包括使用酒精消毒、乾洗手或是肥皂洗手、製作布口罩並教導當地社區民眾如何配戴，支援當地兒童與家庭營養、糧食、教育、水資源和緊急救援物資發放等規畫。

依據英國樂施會提供倫敦國王學院和澳洲國立大學進行的研究指出，新冠肺炎疫情造成的經濟衰退使全球民眾收入下降20％，也將導致全球每天收入低於5.5美元的人口增加5.48億人。

家扶基金會扶助的全球7萬名國外兒童中，其中三分之一是扶助非洲地區近兩萬名兒童，對於原本就生活在貧窮線下的民眾，家扶基金會目前扶助金改以轉帳方式處理、或拉長領現日時間，一位社工分配一天發放，並依時段通知家庭至中心領現，減少群聚風險。

如在史瓦帝尼扶家扶基金會已經協助近6000名兒童，而上月27日起因為史瓦帝尼國王禁止20人以上集會，為避免新冠病毒擴散而停止服務，目前家扶所合作的20個社區關閉社區廚房改採物資發放方式，讓兒童們可將食材帶回家烹煮；另30個社區持續由社區廚房供餐，但改以讓兒童帶便當回家，不在社區群聚用餐。

目現在全球受疫情影響，家扶基金會在國外服務地區仍有2000名兒童迫切需要援助，邀請民眾一同輸送愛心，補充孩子的需要。國外兒童認養專線：(04)2206-1234分機157。

(中時 )