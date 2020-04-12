雖然受肺炎疫情衝擊，但特斯拉在大陸市場的銷售似乎影響有限。特斯拉在上海的超級工廠，早在2月中旬就恢復了生產，產能也很快超過停產前的水平，達到了每周3000輛的預期產量。根據乘聯會的最新數據，今年3月陸產Model 3銷量達到了1萬0160輛，在電動車市場表現亮眼。

日前，為了度過疫情難關，特斯拉向員工宣布，美國工廠及其他地區員工均根據一定標準進行降薪；不過，大陸區的措施有所不同。

特斯拉大陸區的相關負責人4月10日透露，特斯拉大陸區全球副總裁以及總監級別員工自願減薪和美國總部保持一致共渡難關，全球副總裁減薪30％ 、總監級別減薪20％，其他大陸地區員工的薪資待遇目前保持不變，公司會盡最大努力來保證一線團隊不受影響，特斯拉大陸地區現有各項業務的開展以及生產工作將繼續按計劃進行。

目前來看，減薪似乎也沒有對特斯拉的業務產生太大影響。在特斯拉大陸回應降薪的同一天，陸產版特斯拉Model 3長續航後輪驅動版也正式上線並接受預定，根據特斯拉官方介紹，陸產特斯拉Model3長續航版補貼後售價33萬9050元（人民幣，下同），預計今年6月起開始交付。

作為特斯拉上海超級工廠投產的第二款車型，陸產Model 3長續航版的最大亮點是高達668km的續航里程，這不僅高於之前陸產的標準版車型，也高於進口的高性能全輪驅動版（595km）和長續航全輪驅動版車型（590km）。

此外，特斯拉官方也宣布了下一款將要陸產的車型Model 3高性能全輪驅動版，據悉，該車型的補貼前售價為41萬9800元，預計將於2021年第一季開始交付。

日前，特斯拉對外事務副總裁陶琳也對外表示，特斯拉上海超級工廠仍將維持年產15萬輛的目標不變，目前，正在開足馬力生產加速實現這個產量目標。

(旺報 )