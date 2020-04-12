CCL廠騰輝電子-KY（6672）德國子公司具狀控告聚鼎（6224）涉嫌侵害營業秘密，沉澱幾個交易日之後，聚鼎態度轉趨強硬，指引起爭端之高階經理人為騰輝子公司之前任工程師，雙方並未簽署任何契約，該工程師與騰輝之間也無離職後競業禁止約定，聚鼎對騰輝的行動表達遺憾，未來將採取必要行動。

騰輝為利基型CCL廠，聚鼎為保護元件大廠，去年EPS及配息均出色，騰輝有亞化的背景，聚鼎則在車用散熱領域扎實耕耘多年，雙方均擁有技術硬底子，兩強在德國興訟，引起市場關注。

在沉澱幾個交易日之後，聚鼎態度轉趨強硬，針對網路媒體報導之高階經理人，強調該報導指稱之「高階經理人」，為騰輝之子公司前任工程師，在離職後自行創設公司，主動聯繫聚鼎，希望代理聚鼎產品於歐洲經銷，然迄今雙方並未簽署任何契約。據悉該工程師與騰輝間並無離職後競業禁止約定，其經銷聚鼎或任何公司產品，乃屬契約自由及市場正常競爭範圍，無可非議。

此外，騰輝指稱聚鼎涉嫌侵害其耐電壓測試方法（HiPot Test）的營業秘密。然查耐電壓測試，早經國際業界組織IPC Association Connecting Electronics Industries於2009年出版的IPC-TM-650 Test Methods Manual明文公告，已揭露其測試之方法及詳細步驟，故耐電壓測試方法，無從成為營業秘密之法律保護客體，且騰輝僅以其技術總監出具之意見書為唯一依據，並無任何獨立專家鑑定報告，其證據力及公信力顯有重大爭議。

聚鼎表示，公司自2007年起投入研發散熱產品，成功開發出世界獨家的乾式製程並取得專利，相對於其他後進同業，聚鼎在生產時不用同業均用之溶劑，對環境友善，並可產製高導熱率之絕緣散熱膠片及金屬基板。

聚鼎也強調，公司近年來積極佈局歐洲市場，並陸續於2018年起在車用照明、充電樁等產品應用，獲得歐洲車用零組件大廠認證，如因此遭同業忌憚，擅以法律程序為競爭武器，誠屬遺憾，然聚鼎決意採取必要行動，以維護自身權益。

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