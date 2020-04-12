新冠肺炎升溫，清明連假引發民眾對於群聚的恐慌，但確診數並未明顯增加，讓國人鬆一口氣，針對即將到來的五一勞動節連假，如果民眾做好相關防疫措施，觀光景點是否可以適度解禁。對此，黃珊珊表示，重點還是社交距離，台灣人做的很好，只要保持下去，還是盡量正常生活。

黃珊珊指出，重點還是社交距離，不一定是因為連假， 做好防護保持社交距離，才是每個人在這波防疫裡面，到現在為止確診數量沒那麼多的關鍵， 台灣人做的很好，只要保持下去，還是盡量正常生活。

黃珊珊強調，我們應該要怎麼輔導大家做好社交距離，做好防護，我們是世界上幾個單獨，我們可以正常上班上課的國家，民眾不要太緊張。

針對於中央目前對於八大行業中，只禁了酒店、舞廳兩大類，其他像是KTV、酒吧等都未禁止，外界認為娛樂場所應該要全關，而不是等失火了才來救火。黃珊珊直言，中央有任何規範我們就照辦，但相關的要關人家的店， 要中央的命令才可以。

黃珊珊表示，像是電影院，現在去看電影的人很少，也都有戴口罩，業者甚至實施梅花座，所以重點是怎麼執行、輔導，目前在這些娛樂場所確診的案例也很少，所以大家還是不要太驚慌。

(中時 )