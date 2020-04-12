7日晚間1名年僅15歲的鄭姓少年，駕駛一輛白色轎車，載著3名友人出門兜風，行經新北市中和區莒光路、壽德街路口時看見警方路檢，由於他沒有駕照怕被警方開罰，突然在攔檢點加速掉頭逆向逃跑，過程中差點撞上趨前逮捕的員警，隨後被趕到的警力制伏，但其中有員警一時氣不過，疑似踹了少年的頭部，影片被民眾拍下曝光後，引發社會正反兩極討論。

警方表示，鄭男與蔡姓（15歲）、鞏姓（17歲）及戴姓（16歲）等4名少年被警方攔下後，除了不肯下車，態度極不配合警方盤查外，也數度對現場2名員警叫囂，在車內不斷咆哮辱罵及吐口水，最後被趕到現場支援的多名警力合力拉下車壓制，帶回警局偵辦。

鄭姓少年駕車拒檢還一度衝撞警方被警察攔下逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

但此舉引起網友討論，有人認為就算少年違法，員警也沒有權力，可以用腳踹少年的頭，但也有網友認為，少年拒檢，甚至一度衝撞員警，犯後態度囂張極差，警察也是人，這樣的執法剛好而已。

但由於逮捕過程中，被民眾拍下影片，經警方送交督察組調查後，認為該員警執法過程確實有過當，依規定懲處申誡2支處分。至於鄭姓少年強闖路檢點、連續逆向及闖紅燈，已共告發7張罰單，並依公共危險罪嫌送新北地方法院少年法庭審理。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)