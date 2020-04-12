自從有酒店小姐成為新冠肺炎確診案例後，中央疫情指揮中心宣布全國酒店、舞廳凡是有女陪侍的店家通通不准營業，台中市政府不但嚴格實施，9日、10日連續2個晚上稽查業者是否偷偷營業，還加碼防疫，除了酒店、舞廳之外的八大特種行業，酒客都要實名制，目前尚未有發現違規情形。

10日深夜台中市經發局長張峯源帶隊，與警方前往頗負盛名的金錢豹酒店稽查，發現金錢豹1樓是登記舞廳，雖已停業，但2、3、4樓是登記視聽歌唱業，仍然可以營業，但酒客必須實名登記，除了量體溫、戴口罩之外，以包廂為單位，需填寫姓名和電話。

台中市經發局長張峯源帶隊，與警方前往頗負盛名的金錢豹酒店稽查。

在稽查過程中，警方一進包廂內，發現酒客與小姐各坐一邊，距離相當遠，原來業者為了做好社交距離，在包廂沙發上用膠布貼上大大的「X」，以確實隔離酒客和小姐，形成有趣的畫面，而業者的自我把關，到底有沒有效果？酒客與小姐酒酣耳熱後，真的會謹守分際，維持固定社交距離？恐怕只有包廂內的人才知道。

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(中時電子報)