綠委劉世芳為「護國舞小姐」陳情，高市勞工局長王秋冬留言回覆願意協助輔導。（翻攝臉書劉世芳／柯宗緯高雄傳真）

高雄1名台商確診新冠肺炎，還跑去金芭黎舞廳尋歡，直到1名舞小姐勇於揭露台商隱匿趴趴走，誇張行徑這才曝光，台商事後挨罰30萬元。舞小姐「義舉」被封為「護國舞小姐」，卻傳出慘遭業界封殺，立委劉世芳昨在臉書上為舞小姐求情，直問「高市府幫或不幫？」高市府今（12）日回應，會先找到舞小姐本人，釐清其實際需求，再進行相關輔導協助。

這名台商在1月21日從武漢返搭機台，隔日竟跑去金芭黎舞廳消費，確診後也未告知防疫人員去過舞廳。直到曾與台商接觸的1名舞小姐25日也爆出喉嚨痛、呼吸不順等疑似狀況，打電話質問該名台商，才得知對方確診，經通報疫調單位後，搭救護車直達某醫院隔離觀察，所幸排除中鏢。

不過，事後也有媒體報導指稱，其實當時舞小姐曾特別為台商澄清，直指是台商主動通報，並請衛生局聯繫她，並非如網路謠傳的「是她揭發台商」。

高雄綠委劉世芳昨在臉書PO文指出，高雄1月有台商確診武漢肺炎卻跑去舞廳趴趴走，但當時勇敢舉發、協助防疫的舞小姐如今卻傳出慘遭業界封殺，面臨失業。若當時那位舞小姐沒有勇敢揭露訊息，現在的高雄早就陷入恐慌與災難，市民感謝她，但業者卻讓她失業了！韓市長，你站在那一邊？「高雄市府幫？不幫？」

高市勞工局長王秋冬獲悉後，直接在劉世芳貼文下留言。王秋冬貼文指出，「我是勞工局長王秋冬，謝謝委員為市民發聲，也請委員請她直接和勞工局局長室沈祕書連絡078124613＃118。我們來了解狀況，並儘力協助。」

王秋冬今早受訪時表示，擔心造成舞小姐困擾，因此先提供祕書電話請舞小姐主動與勞工局聯繫，「畢竟行業特殊，不一定想讓人家知道，若把事情鬧大也不太好」，若對方沒有聯絡的話，明日上班日會技巧性地想辦法取得聯絡，不希望造成對方困擾。

至於市府可以提供什麼幫忙？王秋冬指出，業界傳聞她被封殺，會先找到本人，了解實際狀況及有什麼樣的難處，市府可協助的部分很多，像是協助申請無薪假補助、失業救濟請領等，或是依照其專長提供面試、就業機會，若生活上有困頓，社會局會依其資格及意願，提供基本生活補助。

高市新聞局長鄭照新則表示，高市府推動防疫不遺餘力，對勇於檢舉這樣的做法感到欽佩，吹哨者保護機制的建立有其必要，也請劉委員能向中央反映，建立吹哨者保護和獎勵機制。

劉世芳PO文也引來網友正反意見論戰，有網友直言，舞小姐揭發客人的傳染者，對自己、對國家是有貢獻的。「我雖對市長有意見和不滿意，但失業、關門應該和市長扯不上門關係」、「所以只要有失業者都要找韓市長嗎？」，也有人力挺說「委員為民服務真偉大，台灣加油！」

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(中時 )