內政部營建署辦理108年「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，新竹縣在「縣市型」組考評成績亮眼，獲得500萬元的額補助，其中高鐵水圳公園在新增的「區塊考評」項目，勇奪非直轄市第一名優等佳績。

縣長楊文科表示，「路平」一直是縣府推動的重點，感謝縣府同仁努力，讓民眾有安心、安全的通行道路。

工務處長林鶴斯指出，108年評比項目新增「區塊考評」，縣府提報高鐵特定區的水圳森林公園，在週邊道路路口及行人穿越道，均設置無障礙斜坡，保留充足行人通行淨寬度，人行道與車道間有高程區隔，防護設施完善，贏得非直轄市中第一名的優等佳績。

新竹縣連續4年獲該計畫「縣市型」考評甲等的肯定，獲中央加碼500萬元補助金，今年提報竹北市勝利七街、莊敬一路，竹東鎮北興路二段、莊敬路，湖口鄉達生路及和漢陽路以及新豐鄉的萃豐大道進行評比，再獲甲等500萬補助。

林鶴斯表示，從99年起執行路平專案，鋪設AC長度432.23公里，日常並加強清理路肩和洩水孔，維護反射鏡、里程牌及標線，增設防撞軟桿、反光導標等道路養護，讓民眾有舒適安全的通行空間，也致力改善人行道鋪面等，連續多年獲得中央肯定，是同仁努力的結果，沒有僥倖。

(中時 )