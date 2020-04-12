世界衛生組織否認台灣當時發的電郵內容提到人傳人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布電郵內容，表示當時已經強烈懷疑人傳人，反嗆WHO內行人說外行話。不過電郵內容卻遭到外界質疑，新黨今天質疑，細看郵件內容，通篇沒有出現「人傳人」的字眼，也沒有出現「警告」或是「示警」的字眼，看著陳時中公開的郵件，實在讓人不解到底哪裡「示警」人傳人的風險？

新黨說，相信陳時中一定也發現了郵件的內容根本無法證明台灣有「示警」WHO，所以在公布郵件的同時，發出了五點的聲明，其中第二點提到了因為郵件中有「隔離」、「SARS」等關鍵字，所以他們認為WHO就應該要有「自覺」這是一個人傳人的病毒。

但新黨認為，說台灣官方率先示警WHO根本是莫名其妙，因為台灣只是就武漢發出的通知來「詢問」WHO，根本連「示警」的態度和意思表達都沒有，並且 如果在文件上有「隔離」、「SARS」等關鍵字就是人傳人的意思，那第一個通知WHO有人傳人風險的不就是大陸嗎？因為台灣就是收到武漢發出的通知，才知道武漢有多位民眾感染不知名肺炎並已進行隔離治療 。

其次，陳時中說他們在當時就強烈懷疑有人傳人的風險，而在1月20日鐘南山已經宣布新冠肺炎會人傳人，不過傳染途徑為何還不得而知，此時政府要做的應該是盡一切的努力減少感染途徑 不是嗎？但2月6日台灣的網路依然發起「我ok你先領」的活動政府不但沒有出面阻止，還讚揚這個活動。

新黨質疑，2月7日衛福部還發出健康民眾搭大眾交通不用戴口罩的訊息，那時的民進黨政府甚至全世界，對於新冠肺炎會人傳人這件事如果已經是百分之百確認了，請問為什麼還要釋放這種錯誤訊息給民眾？

新黨表示，陳時中所公布的郵件內容是表達民進黨政府在「強烈暗示」WHO新冠肺炎人傳人的風險，那武漢政府對罹患病毒的民眾「進行隔離」，不就是已經公告全世界有一個不知名肺炎有人傳人的狀況嗎？

(中時 )