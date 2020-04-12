中央流行疫情指揮中心日前宣布，為維護民眾健康，自即日起酒店和舞廳全面暫停營業，政府是否該對於酒店等業者進行紓困。對此，新北市長侯友宜今（12日）表示，政府的經費不能亂用，合法、對經濟有幫助且合乎規定就好好幫助他們。

侯友宜表示，很多行業都需要紓困，政府的經費不能亂用，合法的行業且對經濟有幫助，合乎政府規定就好好幫助他們。不合法、不合規定，且對經濟一點關係都沒有的，政府要好好審慎思考，要實施經濟發展紓困，行業對於振興經濟有效也要合乎規定。

(中時 )