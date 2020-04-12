對酒店紓困？侯友宜：政府的經費不能亂用 12:052020/04/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（12日）上午10時許前往碧潭風景特定區視察新北風景區觀光人潮分流及防疫措施。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心日前宣布，為維護民眾健康，自即日起酒店和舞廳全面暫停營業，政府是否該對於酒店等業者進行紓困。對此，新北市長侯友宜今（12日）表示，政府的經費不能亂用，合法、對經濟有幫助且合乎規定就好好幫助他們。 侯友宜表示，很多行業都需要紓困，政府的經費不能亂用，合法的行業且對經濟有幫助，合乎政府規定就好好幫助他們。不合法、不合規定，且對經濟一點關係都沒有的，政府要好好審慎思考，要實施經濟發展紓困，行業對於振興經濟有效也要合乎規定。 (中時 ) #政府 #經濟 #酒店 #紓困 #侯友宜 #新北市長 #中央流行疫情指揮中心 #經費 #行業 #舞廳 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝欣霓嗆紓困擾民 經部喊冤 04:102020/04/08 財經焦點 補助杯水車薪 業者難解渴 04:102020/04/08 地方新聞 一銀紓困申貸平台上線 協助企業過「疫」關 18:232020/04/08 財經 工商社論》疫情下的金融紓困與績效檢驗 04:092020/04/10 財經要聞 成立振興貸款處理小組 華南銀 挺企業紓困 04:102020/04/10 產業特刊 台南8大行業一晚停業30家 民憂酒女化整為零難追蹤 13:422020/04/10 社會 政務委員龔明鑫：紓困核貸未延誤 17:552020/04/10 政治 酒店舞廳小姐紓困 龔明鑫回應了 19:432020/04/10 政治 金援企業 土洋銀行送暖 04:092020/04/12 財經要聞 長榮文苑酒店 嘉義旅宿首選 04:092020/04/12 產業．科技 政治熱門新聞 坊間開始逆時中？網驚：暗槓7600萬口罩出事了！ - 政治 陳揮文為何不演了？曝罷韓結局太嚇人..網友驚呼！ - 政治 罷韓會不會過？一份數據嚇死人 - 政治 唐湘龍挺譚德塞 學者列6點批耍蠢、悲哀 - 政治 去特種場所被隔離怎跟老婆說？名嘴出這招旁人笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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