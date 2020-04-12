新冠肺炎升溫，為降低群聚感染，中央宣布全國市場、夜市及商圈應全面設立單一出入口，對此，北市副市長黃珊珊表示，要求單一出入口，可能會與現行的消防法規相互衝突，認為可以做到一進一出，更能夠分流，而且出口不能封死，應保持可開啟狀態，才不會影響逃生避難。

黃珊珊今一早先後前往南港的成德市場、信義區的永春市場進行市場，黃珊珊表示，市場都有多個出入口，前後都有兩個大門，有討論到說至少做到一進一出，就是民眾買完菜直接便離開，這樣減少進出交錯的課能性，比單一出入更能分流。

黃珊珊強調，重要的是分流，我們在研究每一個公有市場動線，用最好的方式去呈現，也跟中央商量在這樣分流計畫，無法做到單一出入口，我們做了哪些措施，我相信中央能接受。

黃珊珊認為，動線目的是方留單一出入口是分流，以我們要讚麼做到能夠達到分流，讓大家減少接觸機會，所以不僅是夜市、市場，商圈也要檢討，目前是請商圈自行提分流計畫，內部再來討論，這樣子比較可行。

至於單一出入口是否與消防法規相互衝突，黃珊珊指出，一個公有市場，他有逃生避難的需求，如果單一出入口，就會造成發生火災有逃生避難的問題， 但如果我們沒有封死，就可以保持可臨時打開，一個可開啟的狀態。

黃珊珊認為，若訂一個防疫七天暫時措施，暫時沒有違反消防法規，但要保持可開啟的狀態，我們勸導民眾走我們設定的單一進出口，不要封死其他出入口，那應該沒有違反消防法規，也不會影響逃生避難。

(中時 )