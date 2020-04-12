針對中央昨宣布夜市、傳統市場、商圈，不論消費者或攤商皆需全程佩戴口罩，新北市衛生局將比照搭乘大眾運輸辦理，勸導不聽者可依傳染病防治法開罰3000到1萬5000罰鍰。對此，北市副市長黃珊珊認為，沒有開罰的必要，目的是要防疫不是處罰，強調顧防疫也有顧生計。

黃珊珊表示，他們罰則要回到特別條例，但北市公有市場不戴口罩就不讓你進來 ，不是不讓你進來還要處罰，重點是希望你要戴口罩再進到公有市場， 另外一般攤商，在外面流動的沒辦法百分之百勸導。

黃珊珊認為，若要做到抓到就處罰，第一要非常多的人力物力，第二個是那個地方的認問題，在公有市場裡面，民眾不戴口罩就不能進來，根本沒有開罰的必要，除非他屢勸不聽，或是硬要進來，就像捷運一樣。

黃珊珊說，沒戴口罩就不讓進他來 ，就是達到我的目的，目的是要防疫不是處罰，處罰不是唯一的標準，目的是要防疫不是處罰，我們希望他去買口罩，就連一個布口罩都可以進來，重點是顧防疫也有顧生計，大家也還是要活下去，市場裡面安全最重要，消費者覺得安全最重要，大家做好防護，攤商比誰還怕。

對於是否覺得新北作法沒必要，黃珊珊指出，每一個政府都有他執法方法 台北是做好規劃後再做相關的規定。

(中時 )