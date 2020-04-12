台中市清水警分局大秀派出所協助夜市業者示範宣導人流管制。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布，著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。台中市清水警分局大秀派出所11日晚間在轄區某夜市出入口處持標語當場示範宣導，有民眾趕緊返回車上拿口罩，讓逛夜市能更安心。

大秀派出所員警昨日晚間前往某夜市執行交通疏導勤務時，發現逛夜市民眾仍不熟悉相關措施，乃通知業者加強相關作為，業者表示接獲相關訊息後，雖已規劃人流管制動線，由於是宣布後隔日第一次實施，對於相關宣導不知如何作為。

所長賴進忠基於防疫人人有責，於夜市出入口處持標語當場示範宣導，並以大聲公說明「請各位全程配戴口罩，保持社交距離，並依照工作人員的引導之動線進出。」以提醒民眾配合相關措施，並藉此機會向民眾宣導口罩實名制防詐宣導，提醒民眾上網買口罩，也要小心防止遭詐騙。

現場未戴口罩民眾聽到後，趕緊轉頭返回車上拿，有些立即從口袋拿出口罩戴上。夜市業者表示，感謝大秀派出所賴所長協助及示範宣導，將全力配合政府相關措施，以防止疫情擴大。

賴進忠表示，由於近期詐騙手法有發送「包裹已派發，請您及時查收」或「口罩2.0預購連結」或佯稱口罩2.0網路預購設定錯誤、關閉網路個資，要求民眾操作ATM匯款，請民眾小心防範。

清水警分局指出，對於防疫工作，警方將盡全力阻絕任何可能破口，以有效防止群聚感染發生，除了勸導業者善盡社會責任，能自主性加強攤商防疫工作外，也提醒消費者也須做好自主健康管理，並保持社交距離，預防感染風險。

(中時 )