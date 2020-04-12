公有場館持續暫停開放 侯友宜：疫情舒緩才會開放 12:332020/04/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（12日）表示，要觀察全球、台灣疫情未來趨勢，目前還沒有打算要開放公有的封閉型空間，要不斷持續觀察。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，為防止疫情擴散，新北市政府自3月20日起公有封閉型場館都暫停對外開放。新北市長侯友宜今（12日）表示，要觀察全球、台灣疫情未來趨勢，目前還沒有打算要開放公有的封閉型空間，要不斷持續觀察。 侯友宜表示，要觀察全球疫情與台灣關係，另外還有每天的確診案例，隨時觀察與中央流行疫情指揮中心聯繫，目前還是以封閉公有場館為主，若疫情舒緩才會開放，若疫情未舒緩，都採取最嚴格標準檢視相關作為。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #新北市 #侯友宜 #公有場館 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市議員王淑慧涉貪汙400萬 聲請羈押禁見 01:332020/04/08 社會 校園早操 侯友宜做好一臂距離 04:102020/04/08 地方新聞 新冠肺炎波及損失500萬 包偉銘創健身舞做防疫 04:102020/04/08 娛樂新聞 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 疫情持續 侯友宜宣布：新北攤商強制戴口罩 10:042020/04/08 政治 加油站員工胡扯「確診新冠肺炎」 警約談恐罰300萬元 11:192020/04/08 社會 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 新北補習班安親班 教室人數不得超過100人、採梅花座 10:372020/04/11 政治 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 生活熱門新聞 女公關店外接客染疫？感染源鎖定2方向 - 生活 口罩數量大增為何排隊隊伍變更長？網揭原因超現實 - 生活 她染疫死前痛到崩潰求救40次 妹妹聽錄音檔心碎了 - 生活 陽性率近2成！台大教授：這國疫情將大爆發 - 生活 確診嬰無症狀卻噴爆量病毒 醫：恐是這2體液傳染 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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