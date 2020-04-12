新冠肺炎疫情蔓延，為防止疫情擴散，新北市政府自3月20日起公有封閉型場館都暫停對外開放。新北市長侯友宜今（12日）表示，要觀察全球、台灣疫情未來趨勢，目前還沒有打算要開放公有的封閉型空間，要不斷持續觀察。

侯友宜表示，要觀察全球疫情與台灣關係，另外還有每天的確診案例，隨時觀察與中央流行疫情指揮中心聯繫，目前還是以封閉公有場館為主，若疫情舒緩才會開放，若疫情未舒緩，都採取最嚴格標準檢視相關作為。

(中時 )