案322是師大首例確診新冠肺炎的學生，之後案322同寢室室友也傳出確診，為案380，於案322確診後列為接觸者，從3/30起進行居家隔離，皆無任何症狀，4/6由衛生單位安排採檢才確診，目前總共掌握接觸者共448人。

傳出第二例確診案例之後，師大學生人心惶惶，台師大學生會長陳亮均受訪時表示，「緊張是難免的」，目前學校採全面遠距教學，住宿生也大多返鄉，只有外籍生或一些因公務須留在學校的學生，校內只剩不到三分之一的學生。

師大學生上網爆料，案322接觸者沒有症狀仍不能篩檢。（圖／翻攝Dcard）

案322、案380目前共匡列448位接觸者，人數之多使人相當驚訝，但恐怕數字還必須向上增加！指揮中心雖然繼續追查相關接觸者，卻有師大學生於社群媒體上爆料恐怕有漏洞，這位學生說自己與案322同處一個教室，因為3/31出現流鼻水、咳嗽等症狀，所以去醫院表明自己是接觸者身分，因此接受採檢，4/3就知道陰性的結果，但另一位同處教室的同學，沒有任何症狀，但因為擔心所以前往醫師表明是接觸者身分，卻被醫院拒絕採檢。

依照最新擴大篩檢的定義，接觸者就應該可以接受採檢，更何況無症狀仍有可能是感染者，因此許多師大學生相當擔憂恐怕會有防疫破口，更預言4/20回校園會有風險，也擔憂師大將會出現第3個案例。

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(中時電子報)