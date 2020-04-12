苗栗縣環保局今年在全縣設置10面河川攔除網。〔苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

為了防止陸源污染進入海洋，苗栗縣環保局執行行政院環保署「全國水環境清淨河面計畫」今年在全縣設置10處河面垃圾攔除網，並定期派專人巡查及清運垃圾，確實防堵垃圾流入海洋。

環保局表示，近年海洋污染情況嚴重，部分污染源為陸源污染，其中最主要的影響途徑是河川，近至出海口，遠到各大河川主、支流，甚至市區隨處可見的排水溝，如是發生民眾隨意棄置、堆放垃圾和廢棄物，皆可能對環境造成污染損害。

苗栗縣環保局為維護河川水體環境及減少塑膠垃圾流入海洋，配合行政院環保署執行「全國水環境清淨河面計畫」。在今年已設置10處的河面垃圾攔除網，其中包含主要河川之主、支流、一般農田灌溉排水及市區內之排水溝。

環保局並指由專人進行巡查及垃圾清運，巡查人員每週至少 2 次巡檢轄內河川、區域排水及雨水排水路線等地面水體，以維護河川環境清淨。

環保局指出，透過河面垃圾攔除網的設置，除了降低河川垃圾污染，以及對河川及海洋生物產生影響，也可有效的美化河岸景觀，並能提醒民眾妥善處理垃圾，避免對環境造成污染，創造出美麗水環境。

(中時 )