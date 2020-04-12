大陸一名自小移民美國的男網友，之前在夜店開趴認識現任女友，第一次床戰後就動了真情，決定改掉泡夜店與常換性伴侶習慣，不料某次愛愛意外看到女友的私處有刺青，於是不經意問「什麼時候刺的？」，沒想到得到的答案，讓他有如晴天霹靂。

原PO在微博PO文表示，與女友啪完第一次就動了真情，女友後來也被他的真誠打動，點頭答應當他的女朋友，自此兩人床事一直都很合，直到兩周後意外發現女友的私密處有刺青，一問「什麼時候刺的？」，聽到答案後讓他當場傻眼，覺得自己被綠了。

「20歲吧！那時候我在拉斯維加斯當女優。」 原PO表示，當下真的「驚出了一身雞皮疙瘩，瞬間有電擊的感覺」，女友接著又說：「我兩年前才退出女優界，想在美國找個合適的人談戀愛，現在遇到啦！」。

原PO不知道這段感情是否應繼續，於是問網友「所以我是被綠了嗎？想聽聽大家的建議。」網友看到PO文紛紛留言安慰：「誰沒有過去！」，「你不是說遇到真愛嗎，那還糾結什麼？」、「如果真的愛她就不要在意，好好過日子」、「以前是女優，現在是你一個人的，這叫什麼被綠啊！」

(中時電子報)