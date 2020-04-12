新冠肺炎疫情蔓延全球，歐美疫情險峻，確診病例仍以驚人速度在增加。針對最新疫情動態，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，全球疫情的拐點還早，且比預測大陸來得難。

據《人民日報》報導，對於大陸疫情，鍾南山給出12項最新判斷。第一，目前還不是摘口罩的時候，大陸疫情已進入第二階段，其他主要國家還在爆發的第一階段，意味人傳人的機率非常高，確診病例增加相當快，口罩仍是重要防疫方式。

第二，武漢解封，但還有下一關。鍾南山指出，接下來武漢得面臨如何一邊防控一邊復工，另一個則是「外防輸入」，和國外交流密切的沿海大城市很容易被捲入，又出現部分疫情。第三，境外移入病例出現，會不會引發大陸疫情二次爆發？鍾南山認為可能性小，因社區居民有很強的自我防護意識。

第四，針對全球疫情拐點，鍾南山認為目前最大的問題是美國，近一周每天以一、兩萬例的速度增加，其他國家也有許多不可測因素，因此預測全球拐點比預測大陸難，依目前趨勢來看，恐怕還要兩周。

第五，鍾南山表示，無症狀感染者會在兩情況下出現，一是在疫情嚴重地區，暫未出現症狀但可能已被感染者，另一個是與確診者密切接觸，而無症狀感染者有兩類，一是開始沒有症狀後來逐漸出現症狀，這肯定有傳染性，且傳染性較強，另一類是始終沒有症狀，但核酸檢測呈陽性，這類的傳染性仍在研究。

第六，鍾南山指出，「復陽」需注意兩種情況，若患者產生很強的抗體，那一般不會再感染，另一種則比較少見，病人本身有很多基礎病，只是症狀改善但未完全康復，這類的患者不排除有傳染性，但整體來說，復陽者是否有傳染性是不太擔心。

第七，新冠肺炎是否會像流感一樣長期存在？鍾南山說，目前無多餘證據證明，還需長期觀察。第八，某些動物雖核酸檢測呈陽性，但鍾南山指出，不一定會有症狀，也不一定會傳染，若說動物上的病毒能傳人又能傳動物，且足以致病，則言之過早。

第九，雖針對新冠肺炎還未有特效藥，鍾南山透露，實驗結果來看，某些氯二甲苯是有效的，部分中藥雖抗病毒作用不強，但抗氧化劑方面表現突出，另外中藥「血必淨」對重症患者初期治療也是有效的。第十，鍾南山表示，目前還搞不清楚新冠病毒的傳播鏈，因此並不認為疫苗在短時間內可以上市。

十一，鍾南山說，最消極的做法就是「群體免疫」，任由病毒感染，最後活下來的則獲得抗體。最後，在大陸抗疫過程中，鍾南山認為「執行力」是最值得分享的經驗，大陸採舉兩項重大措施：封堵、聯防聯控，許多高醫療水準的國家之所以措手不及，就是未果斷採取相應措施，導致第一線醫護人員感染、防線崩潰，造成疫情失控。

(中時電子報)