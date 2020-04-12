教育部公布最新統計數據指出，108學年各級學校50歲以上教師數達 7.8萬人，占教師總數之比率為26.1％，其中大專校院之比率高達 58.8％最為顯著，是11年來最高。

教育部表示，108學年各級學校專任教師達 29.7 萬人，年增2073人或0.7％，其中幼兒園教師5.4萬人，年增2450人或 4.8％，主因持續擴大幼兒教保服務公共化，拉升幼兒入園率，致教師數連動增加。

國小、國中為因應12 年國教新課綱上路提高教師員額編制，教師數各微幅增加 1.0％及 0.3％；高級中等學校及大專校院則持續減少，各年減1.5％及 1.4％。

在教師年齡方面，108學年整體50歲以上教師數達 7.8 萬人，年增9.6％，其中以國小及國中分別年增19.0％及14.2％較多； 50歲以上教師占教師總數之比率為26.1％，也上升2.1個百分點，其中大專校院之比率高達 58.8％最為顯著。

大專校院專任教師漸趨高齡，日後恐因人才斷層而影響教研能量，教育部對此表示將持續檢討，並加強扶植青壯年學者，相關制度也將滾動調整。

統計指出，108學年國小、國中及高級中等學校教師具研究所學歷者占比介於60％~65％，大專校院教師具博士學歷者占77.8％，均較上學年增加 0.8~2.2個百分點。

與98學年比較，國中及國小教師具研究所比例學歷的占比之上升幅度均達34個百分點以上，高級中等學校上升24.3個百分點，大專校院亦上升11.6個百分點，各級學校教師學歷皆明顯提升。

(中時 )