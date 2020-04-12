蘭嶼吻鰕虎調查結果不到200隻。（周銘泰提供／楊漢聲台東傳真）

稱狗甘仔的鰕虎魚，全台紀錄大約占了75種，而其中1種只在台東縣蘭嶼特有的蘭嶼吻鰕虎，去年生態專家周銘態調查結果，數量可能剩不到2百隻，數量比櫻花鉤吻鮭更稀少，雖在台灣淡水魚紅皮書中被列為極度瀕危物種，但至今並沒有被列入淡水魚保育的名錄中，專家呼籲速列入1級保育。

周銘泰表示，由於天秤颱風過後，蘭嶼進行多項溪流水利整治工程，結果3面光水泥化的工程施作，大量破壞了蘭嶼吻鰕虎棲地，原本蘭嶼各大溪流可見的吻鰕虎，去年調查只剩下2條野溪有紀錄。

周銘泰提出，雪上加霜的事情不只如此，由於蘭嶼吻鰕虎並未列入保育，加上只有蘭嶼特有且稀少，所以近期更成為許多商業採集覬覦的物種，這也讓周銘泰相當憂心，只剩不到2百隻的蘭嶼吻鰕虎，再被人為獵捕販售，這個物種恐怕就要在地球上消失了。

蘭嶼吻鰕虎歷史悠久，周銘泰說，蘭嶼吻鰕虎已經跟達悟族人共存數千年以上，算是最能代表蘭嶼當地的淡水魚，希望相關單位應當盡速將牠公告為一級保育類，並劃設保護區來保護蘭嶼吻鰕虎。

周銘泰呼籲，希望蘭嶼的族人們可以重視這條魚的生存權，多加留意是否有不明人士在蘭嶼進行採捕，或是以後水利工程可以多考慮生態工法，讓蘭嶼吻鰕虎繼續在蘭嶼上安全且快樂的生活著，而這件事需要很多人的幫忙跟努力。

(中時 )