正當全國各地健保藥局為了協售口罩一事苦不堪言，甚至有200多家藥局要求退出販售口罩，苗栗縣有一家健保藥局將危機變轉機，雇用工讀生對每天排隊民眾進行各種不同服務促銷，還貼心致贈小禮物給排隊買不到口罩的民眾，讓藥局生意大漲，事情被民眾在臉書上披露出來，讓人大讚這家藥局老板太有生意頭腦了。

目前政府聲稱每天全國口罩總生產量超過1300萬片以上，並且還有餘額可贈送外國，但民眾的實際感受仍有落差，苗栗縣內許多健保藥局每天發售口罩的時間，總有大批民眾提前排隊等候，縱使政府宣布每14天可買9片，排隊人龍仍未縮減。

全國各地健保藥局從2月6日開始被要求協助政府發售口罩以來，由於每天排隊購罩的人數龐大，許多藥局因人力等因素負荷不過，日前還有200多家藥局要求退出協售口罩。

但苗栗縣有一家藥局並不以此為苦，反而還利用排隊人潮，展開溫馨促銷，讓排隊人龍轉化成藥局死忠顧客，店家聰明生財之道，讓民眾「Sammi Cheng」看了非常有感，特別在臉書「我是頭份人」上貼文推薦。

根據「Sammi Cheng」臉書貼文中表示，這家藥局開始販售口罩，就請了工讀生為排隊民眾在手上噴灑非酒精的消毒液，藉機介紹這是一款新品牌清潔液，並且還特推今天有特價。後來店家每隔了一段時間，都推出不同試喝產品，有增強免疫力的「發泡錠」、有保護喉嚨的熱飲等，而且都強調特價供應。

一段時間下來，店家讓無聊的排隊，有了另一個話題，民眾每天都會等候新的促銷品，甚至店家還會貼心地送給排隊沒買到口罩的民眾一小包濕紙巾，讓民眾忘了排隊的不便，經過這段時間，店家生意大好，也讓民眾大讚店家的用心，特別在臉書上貼文推薦了。

(中時 )