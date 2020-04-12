前兆豐證券黃姓業務經理，向丁姓貴婦佯稱，跟兆豐公司團隊投資股票會賺大錢，誘使丁婦匯款投資，但黃女卻未投資股票，把錢拿去私用，事後丁婦因屢追問黃女投資績效，黃女一再搪塞，始知受騙，損失780萬多元，台北地院依詐欺取財罪判黃女徒刑1年。可上訴。

判決指出，黃女2016年7月至2017年6月，任職兆豐證券埔墘分公司業務經理，黃2016年7月21日向經營服飾精品店的丁婦借款100萬元後，黃同年9月佯稱，她為兆豐證券營業員，跟著公司團隊投資股票會賺更多，並親筆寫下欲投資股票標的、均價、張數的筆記給丁婦。

丁婦誤信後，遂於2016年9月19日至2017年6月9日，8次匯款至黃女帳戶共731萬2500元，丁婦另於2016年12月同意黃女先前的100萬元借款轉為投資款，但黃取得款項後，均作為個人使用，並未投資股票。

事後因丁婦屢向黃追問投資情形，黃則以「先跟你報告，頭頭說19大開完會開完會會先結一筆，目前陸續在獲利了結……」、「分紅的事嗎？目前都在賣股票，停利部分了，但是沒有賣的很順利，可能要再一個月」、「獲利多少分多少」、「會有報表」搪塞，且從未提出投資相關報表、證明文件，丁婦始知受騙。

法院審理時，黃否認詐欺，但法官不採信，認為黃利用證券從業人員身分行騙，迄今未與被害人和解，加上黃否認犯行，飾詞狡辯，耗費司法資源，犯後態度不佳，判刑1年，沒收犯罪所得780萬2500元。

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(中時 )