男子自撞燒成火球變焦屍 13:152020/04/12 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員將火勢撲滅後，才驚見駕駛已成焦屍。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市北港路今12日凌晨近3點左右發生一起火燒車意外，26歲徐姓男子返家途中自撞電線桿，整輛車瞬間起火燃燒，雖消防隊到場5分鐘就把火勢撲滅，男子因逃生不及，燒死在車內。 警方指出，死者住嘉義縣太保市，事發當時應是從嘉義市要返回太保住家途中，因不明原因自撞燈桿，結果車子突然起火，消防人員到場時，車子已被燒成火球，濃煙竄天，研判徐男猛烈撞擊後受困車內逃生不及，才被活活燒死，檢方預計下午相驗，不過事故現場並無監視器，事發經過有待警方進一步釐清。 (中時 ) #男子 #警方 #逃生 #車子 #火球 也許您會感興趣 推薦閱讀 買賣「幽靈車」中古車行都是假 09:492020/04/08 社會 散發假訊息 男子遭桃檢罰5萬 14:402020/04/08 社會 金門老婦遭連環騙 警方攔下老本71萬元 13:142020/04/09 生活 才剛解封城...武漢驚傳男「不明原因」倒路邊 官方澄清是酒醉 15:542020/04/09 兩岸 外籍男子菜園上吊輕生 非居家檢疫對象虛驚一場 15:362020/04/09 社會 防疫勿轟趴群聚 警方查獲致命率驚人毒咖啡包 12:082020/04/10 社會 台中八大行業實名制首夜 太平警方強勢臨檢 13:152020/04/10 社會 警方共查辦422件疫情假訊息 76件為境外人士散布 16:172020/04/10 社會 居家檢疫二度違規 里長氣炸帶官員稽查 13:162020/04/11 社會 改裝車噪音擾人 內湖警方加強取締 20:552020/04/11 社會 社會熱門新聞 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要你打…」慘了 - 社會 床戰女友突見「私處刺青」 崩潰真相曾是「萬人騎」 - 社會 護國舞小姐傳遭業界封殺 高市府急介入輔導轉職 - 社會 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 人妻和「小王大鵰」合照 綠帽夫怒告求償竟敗訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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