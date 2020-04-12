嘉義市北港路今12日凌晨近3點左右發生一起火燒車意外，26歲徐姓男子返家途中自撞電線桿，整輛車瞬間起火燃燒，雖消防隊到場5分鐘就把火勢撲滅，男子因逃生不及，燒死在車內。

警方指出，死者住嘉義縣太保市，事發當時應是從嘉義市要返回太保住家途中，因不明原因自撞燈桿，結果車子突然起火，消防人員到場時，車子已被燒成火球，濃煙竄天，研判徐男猛烈撞擊後受困車內逃生不及，才被活活燒死，檢方預計下午相驗，不過事故現場並無監視器，事發經過有待警方進一步釐清。

(中時 )