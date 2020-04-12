民進黨政府近來向邦交國及國際上援外捐贈1千萬個口罩，但不少民眾卻還在風吹日曬雨淋排隊辛苦領口罩，官民形象落差形成強烈對比。大陸官媒人民日報今天發文痛批，台灣一些政客借著疫情公然造謠，綠媒以訛傳訛，大肆炒作。暴露出「以疫謀獨」的丑惡行徑。

《人民日報》今12日在在人民網發文指稱，近來台灣一些政客借著疫情公然造謠，大放厥詞，綠營媒體以訛傳訛，大肆炒作。「不斷點火」升高兩岸對立，惡化兩岸關系氣氛，暴露出「以疫謀獨」、「以疫謀私」的丑惡行徑。

評論文稱，國台辦發言人曾指出，在疫情面前，這些人不去思考如何維護兩岸安全與共同利益，反而傳播政治病毒，制造兩岸對抗，阻礙兩岸互助，已喪失基本良知，令人不齒。且除了在台灣內部欺哄民眾外，民進黨政府還不忘借助疫情尋求「國際空間」。近日，台灣「外交部」宣布與個別國家達成所謂「防疫合作」，「吹噓台灣防疫獲得國際認可」，純屬貽笑大方。

且民進黨政府把捐贈口罩給歐美國家自詡為「口罩國際杯」，引發民眾強烈批評，有台灣學者指出，在民眾大排長龍都難以買到口罩的情況下，卻定向「豪捐」給發達國家，此種「嫌貧愛富」捐贈背后的心思誰都知道。民進黨「以疫謀獨」的小伎倆，其目的不單是為了台灣民眾的衛生健康福祉，而是為了一己政治私利。這種「緣木求魚的政治妄想，不可能得逞」，到頭來只會破壞兩岸關系，把廣大台灣同胞推向危險境地。

無獨有偶，同是官媒的鷹派《環球時報》10日發的社評，也以《世界進入多事之秋，台當局悠著點！》為題，文末最後句以罕見的外交措辭「勿謂言之不預」，引起外界高度關注。

而大陸教育部9日也發布公告稱，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。

從連日的發文喊和批評和對台動作，顯見北京當局對蔡政府容忍度已逐漸下降，若兩岸關係不即刻降溫，恐只會讓態勢升高，不利疫情結束後的兩岸關係正向發展。

部分網友在人民日報臉書看完後，紛紛大嘆，「兩岸關係被民進黨政府搞壞了」、「官方措辭越來越重了」。

(中時電子報)