山豬獠牙拿來掛衣服完全無違和感。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

過去台東人常被問到，你們在台東是都騎山豬出門嗎？青農魏瑞廷也常被這樣問，而他都搞笑的回應：住台東就是騎山豬，那非洲來的不就騎獅子，近日魏瑞廷還真的撿到山豬獠牙，製作成裝置藝術掛勾來掛衣服，完全無違和感！

近期魏瑞廷因區塊鏈導入稻米揚威海外，經常受邀到北部大學及各機關演說，過程總是有人會開玩笑問台東真的都騎山豬出門嗎？

這個問題困擾青農魏瑞廷很久，魏瑞廷11日到區塊鏈稻田時工作返程時，在途中竟發現1塊帶有2隻長獠牙的山豬骨，他突發奇想，感覺2隻長獠牙好像可以拿來掛衣服。

沒想到這山豬骨瞬間成為裝置藝術，安裝在家中還蠻搭的，掛上1件外套完全零違和。

魏瑞廷將這山豬骨藝術拍照Po上臉書「誰的假牙掉了」，更強調在台東山豬不知可以騎，還能拿來掛衣服，在鄉下當農夫的福利，沒想到引起一陣熱烈，網友們紛紛留言「酷」，更有網友逗趣的說是他的假牙等，山豬骨裝置藝術也讓網友們大開眼界，原來山豬不是只能騎而已，原來還可以掛衣服。

魏瑞廷表示，下次再有人問他，你們台東都是把山豬當成交通工具嗎？這次他會回答他，我們還把山豬當成裝置藝術掛衣服呢，你們沒有吧！這是只有好山好水的台東才看見。

最後魏瑞廷說，過去因為插畫家手繪「如何分辨台東人」的插畫，而常讓台東人被誤會都是騎山豬出門，其實台東人跟你們一樣也是坐正常交通工具出門的，或許下次到台東仔細找找應該能看到更多與山豬的有趣事物，就像魏瑞廷把山豬骨當成裝置藝術掛衣服。

(中時 )