中央9日宣布酒店、舞廳暫停營業，台中市政府加碼宣布八大特種行業實施「實名制」，連續三天突擊檢查店家是否有落實制度，11日夜間，經濟發展局聯合都發局、消防局、衛生局、警察局等有關單位，前往西屯區大型視聽歌唱業者執行查核，並無發生違規情事。未來市府仍將持續查核各特定場所執行情形，讓防疫網絡更嚴密。

經發局長張峯源表示，市府9、10日聯合稽查8家舞廳、視聽歌唱業、夜店業、飲酒店業，業者與消費者均遵守規定，未有違規情事發生。昨日查核的視聽歌唱業者配合市府政策

，已開始執行實名制、出入口測量體溫等防疫措施。

張峯源呼籲，市府公布違反傳染病防治第37條第1項第6款裁罰基準，特定行業如現場超過容留人數、未公告容留人數

、未量體溫，首次將勸導，但後續將按次裁罰，至於未實名登記、未戴口罩者，首次就開罰3000元，第2次罰9000元，第3次之後均罰1萬5000元，業者切勿忽視，以避免受罰。

全球疫情嚴峻，為避免人潮聚集地成為防疫破口，市府針對娛樂場所祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，宣導娛樂業者保持室內1.5公尺或戴口罩等階段，業者多已遵循。相信此舉將有助避免疫情蔓延，確保消費者及市民的健康，營造安全的消費環境。

(中時 )