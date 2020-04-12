五月天怪獸（左）與宇宙人方Q響應星野源的活動。翻攝IG

日本創作歌手星野源因新冠肺炎疫情創作新歌〈在家跳舞吧〉（うちで踊ろう），邀請大家一起在家發揮創意，用合音、樂器演奏或跳舞等各種方式，加入這首歌曲的創作，吸引不少日本藝人、網友共襄盛舉，在台灣也引發五月天、八三夭響應，展開音樂接力。

這次的音樂接力始於宇宙人貝斯手方Q，後來五月天主唱阿信在IG分享並點名五月天怪獸石頭、宇宙人小玉阿奎、鼓鼓、八三夭劉逼阿電等人，在網路上開啟編曲挑戰！五月天怪獸自從農曆年後就沒有更新過IG，他釋出自己合成星野源、宇宙人方Q的音樂影片，打趣表示：「在家組新團。」獲熱烈迴響。

鼓鼓也與八三夭劉逼合作，利用鼓與吉他將星野源新歌改編成搖滾版，但劉逼完成後仍覺得似乎少了一味，希望音樂人好友們加入將歌曲編好編滿，於是接著點名玖壹壹的洋蔥，邀請洋蔥利用合成器加入首新歌，防疫期間一起來翻玩！

而劉逼日前宣布結婚、即將當爸的好消息，網友除了留言恭喜他，也發現他與星野源有幾分神似、意外撞臉！

(中時 )