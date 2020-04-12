來自大陸及美國的最新研究顯示，新冠病毒能攻擊人體的免疫系統，讓能主動消滅外來病毒的T細胞無法運作，愈來愈多專家認為新冠病毒的作用方式與愛滋病毒相當類似。

香港《南華早報》報導，上海復旦大學及紐約血液中心的科學家本周刊登在國際期刊《細胞與分子免疫學》（Cellular & Molecular Immunology）的最新研究顯示驚人成果，他們發現，新冠病毒會攻擊人體的免疫系統。

根據報導，人體免疫系統的淋巴細胞，當中一種稱為T細胞，能夠分辨及消滅外來入侵者。它們運作的方式包括抓住一個被病毒感染的細胞，在細胞膜上鑽一個洞，然後注射有毒化學物質，這些有毒化學物質能夠殺死病毒以及受感染的細胞，進而將細胞分裂、消滅。

不過讓科學家驚訝的是，在他們的實驗中，T細胞反而變成了新冠病毒的獵物，他們發現，當新冠病毒和T細胞接觸時，病毒外圍獨特的尖刺蛋白質能夠融合病毒包膜及細胞膜，病毒的基因隨後進入T細胞內，並且成為宿主，掌握主控權，讓T細胞無法發揮保護人體的作用。

科學家也在SARS病毒上複製相同實驗，發現SARS病毒無法像新冠病毒一樣，感染T細胞。科學家認為，SARS病毒無法感染T細胞，原因在於缺乏融合細胞膜的機制，SARS病毒主要是藉由細胞上獨特的蛋白質受體ACE2來感染細胞，不過這種物質在T細胞上並不常見。

此份研究和部分大陸醫生在臨床上的發現有類似之處，北京一名匿名醫生表示，愈來愈多醫生將新冠病毒和專門攻擊免疫系統的愛滋病毒作比較。報導指出，大陸解放軍陸軍軍醫大學免疫學研究所團隊2月發布的一份臨床報告指出，新冠患者體內的T細胞數量顯著下降，尤其年長者病患以及住進加護病房的重症病患情形最為嚴重，患者體內T細胞數量愈少，死亡風險愈高。

大陸其他醫學研究報告也應證這個現象，一份超過20名病患的解剖報告顯示，患者體內的免疫系統幾乎完全破壞。醫生表示，患者體內器官的破壞程度看起來像同時受到SARS病毒及愛滋病毒攻擊。

不過研究也指出，2019新冠病毒和愛滋病毒仍有所不同，主要差別在於愛滋病毒寄宿T細胞後，能夠持續複製，變成病毒工廠，繼續感染其他細胞，目前陸美合作的研究還沒有看到新冠病毒會藉由T細胞不斷複製的情形。

(中時電子報)