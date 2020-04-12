郭書瑤（瑤瑤）日前出席新戲記者會，透露最近防疫期間都乖乖待在家追劇、做料理；其實早在5日當天她難得出門，卻驚傳遺失錢包，當天傍晚還在IG發出限時動態求援，表示自己的小香卡夾掉了，連同提款卡、銀聯卡、現金都一起不見，讓她非常緊張，緊急在社群網站上尋求幫助，就怕造成意外損失。

練舞路上錢包掉了，讓郭書瑤當下在IG緊急求援。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

郭書瑤7日出席新劇《可圈的鞋店》記者會。（圖／本刊資料照）

相隔不到兩小時的時間，瑤瑤再度更新限時動態寫道：「感謝好心撿到送去派出所，謝謝警察透過銀行聯繫我，不好意思麻煩大家了！第一次掉包驚魂記圓滿落幕，感恩大家的幫忙。」慶幸最後僅是虛驚一場，錢包迅速被好心人撿到也以物歸原主，沒事沒事！

對於這場有驚無險的掉包記，瑤瑤透過經紀人回應本刊表示，「瑤瑤當天出門要去練舞，在路上一個不小心錢包就掉了，會這麼緊張是因為有好幾張卡片，掉了之後要補辦很麻煩，所以才會擔心，其實裡面沒有放多少錢，最後在好心人的幫忙下能失而復得很開心。」而瑤瑤近期除了12日晚間10點播出的新戲《可圈的鞋店》外，經紀人也透露她已接下一檔新戲，之後還能持續看到她在戲劇上精彩的表現。

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(中時電子報)