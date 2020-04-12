黃珊珊進入市場向採買的民眾與商家致意，要求大家都能戴起口罩。（鄭任南攝）

在市場內的攤商與民眾也都能配合戴起口罩。（鄭任南攝）

在市場內的攤商與民眾也都能配合戴起口罩。（鄭任南攝）

台北市副市長黃珊珊12日赴南港成德市場視察公有市場防疫情況，在市場的入口看見勸導民眾進入市場必須配戴口罩的公告，同時雙手也先噴個酒精再進入市場。（鄭任南攝）

中央宣布市場單一出入口管制政策，黃珊珊今赴成德市場視察防疫情形。（圖／報系資料照）

為降低群聚感染風險及控管人流，中央疫情指揮中心日前宣布市場和夜市應採單一入口管制，不過台北市副市長黃珊珊今（12）日表示，恐有逃生安全疑慮，因此希望仍保持可臨時開啟出入口，並宣導民眾走單一出入口，後續將與中央商討對策；針對新北市政府宣布，未戴口罩進入市場或夜市最高將罰一萬五千元，黃珊珊表示不會跟進。

黃珊珊今天一早視察南港成德市場時表示，市場單一出入口的規定違反消防法規，公有市場有火災逃生避難之需求，因此希望保持可臨時開啟，並勸導民眾走單一進出口，以兼顧防疫及逃生避難。她表示將研議各公有市場動線，用最好的方式呈現，後續將與中央商討對策。

黃珊珊也指出，商圈與夜市大多位於巷弄之間，控管單一出入口不易，需要耗費大量人力與物力，因此市府將針對個別商圈一一檢討，請商圈提出分流計畫，市府再進行審查比較可行。

此外，新北市長侯友宜昨天宣布，新北市公有或民營市場、夜市及商圈等場所的「非食品類」攤商、消費者皆須戴口罩，違者最高將罰一萬五千元，黃珊珊表示，台北市公有市場現行規定沒戴口罩不准進入，因此沒有罰則問題，強調目的是防疫而非處罰，除了顧防疫也要顧生計。

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(中時電子報)