中壢仁海宮落實防疫措施，也捐贈相關防疫物資。(呂筱蟬攝)

農曆3月23日是媽祖誕辰，各地宮廟慶祝活動因新冠肺炎疫情規模縮小，桃園市長鄭文燦12日赴中壢仁海宮視察防疫措施，並感謝廟方愛心不落人後，捐贈防疫基金及物資給轄內醫療院所及學校，也將活動經費轉作提供便當餐盒給弱勢族群，堪稱宗教團體表率。

中壢仁海宮是南桃園信仰中心，廟方配合防疫，設置人體測溫攝影機，廟內並貼有保持社交距離標誌，提醒信眾彼此勿太靠近，也採取人潮分流管控參香動線。志工針對籤筒、點火器及櫃台每天定期消毒，暫停供應初一、十五平安餐、媽祖聖誕千人宴等，以免造成防疫破口。

鄭文燦表示，天上聖母千秋壽誕廟方配合取消晚會、平安餐及相關慶典，只保留最低限度的科儀，落實「防疫優先、簡化流程、縮小規模」3大原則，活動經費更轉為用來照顧弱勢族群，提供便當餐盒等，堪稱宗教團體的表率。

他也肯定仁海宮日前捐贈200萬元的防疫基金給衛福部桃園醫院，由院方彈性運用添購防疫物資，另外捐贈消毒酒精給學校，協助師生落實手部清潔工作，發揮宗教團體的濟世精神。

(中時 )