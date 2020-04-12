新竹縣政府因應新冠肺炎防疫，降低群聚感染風險，5月將舉辦的大型動態聚眾活動「新竹遶桐花-2020新竹縣客家桐花祭」，文化局已計畫轉化為靜態裝置展覽，將在竹東文創藝術村提供民眾另類的客家桐花祭體驗。

文化局指出，今年向客委會申請補助辦理2020桐花祭活動的有4個鄉鎮公所，目前確認橫山、湖口、尖石3個鄉公所規畫的活動都停辦，北埔鄉公所則改成營造桐花步道，不辦理動態活動。

照常辦理的有6個協會和社區，包括橫山鄉橫山社區發展協會 、湖口鄉湖鏡社區發展協會、新埔鎮巨埔社區發展協會、竹東鎮振興客家文化發展協會、新竹縣客家傳統文化推展與研究協會及峨眉鄉月眉觀光休閒產業文化協會，並以小團體輕旅行、體驗活動、攝影展及生態文史導覽為主。

縣府文化局長田昭容表示，新冠肺炎疫情未見和緩，今年預計舉辦的「新竹遶桐花-2020新竹縣客家桐花祭」，為降低群聚風險，依縣長楊文科指示，將活動轉化為靜態裝置展，裝置藝術作品仍將融入「客家桐花」的元素。

此外，考量竹東是台灣客家族群發展的古老重鎮，靜態裝置展覽將選擇在對外交通便利的竹東文創藝術村舉辦，提供民眾另類客家桐花祭的體驗。

(中時 )