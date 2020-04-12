台中市北區凌晨發生一起酒駕自撞事故，47歲陳姓男駕駛開車撞上分隔島導致左前輪掉落，不管輪子掉1輪仍繼續往前開，連撞2次碰撞快車道安全島後停下，後方1名目擊駕駛打電話報案，陳男經警方酒測，結果酒測值嚴重超標送辦。

台中市第二分局指出，12日2時16分警方獲報在臺中市北區崇德路上之分隔島有交通事故發生，遂立即派員前往處置。陳姓男子駕駛自小客車沿崇德路由南往北方向行駛，於雙十路上不慎撞及快車道安全島後，致車輪掉落。

「實在太醉？」警方說，陳男卻未將車停下，仍持續行駛，直至崇德路時再次不慎自撞分隔島，致使車輛左前方嚴重受損動彈不得，陳男身上散發濃厚酒味，經警方施以酒精測試，明顯超過標準值，全案警方依規定移送偵辦。

警方呼籲， 警方於防疫期間仍積極取締酒駕，對違法行為零容忍，對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

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(中時 )