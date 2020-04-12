大陸駐美大使崔天凱日前表示，中方仍在執行中美第一階段經貿協議內容，儘管過去數周面臨新冠肺炎疫情的嚴峻局面，但大家還是在努力落實第一階段協議，「相信我們能繼續落實」。

據《澎湃新聞》報導，崔天凱是在4月初接受歐亞集團總裁布雷默採訪時表示的，崔天凱說，中美第一階段經貿協議的達成主要歸功於兩國經貿團隊，他們為這個協議付出了近兩年的努力，達成協議也是為了互利共贏。他說：「據我了解，儘管過去數周我們面臨著這樣的嚴峻局面，大家還是在努力落實第一階段協議，相信我們能繼續落實。」

崔天凱指出，中方仍在執行協議內容。比如，仍在從美國採購一些農產品，正在取消外國公司進入大陸金融市場面臨的一些限制。同時，他希望兩國經濟團隊能坐在一起，或召開視訊會議，很好地評估不斷變化的情勢，並協調應對。

另一方面，崔天凱指出，疫情再次證明這是一場全球性挑戰，病毒不分國界，不分政治體制、文化和宗教，它以同樣方式攻擊所有人，所以才需要更加緊密有效的全球合作，如果說過去的全球化進程是有問題的，現在就應該使其更加開放、包容，促成更加公平的分配。

崔天凱說，大陸正在盡最大努力恢復供應鏈，恢復生產，正在努力保證供應銷售商品特別是醫療物資，他們還和其他國家合作，確保全球供應鏈重新運作起來。

(旺報 )