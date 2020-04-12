台中市觀旅局今年兩度施放荔枝椿象天敵平腹小蜂生物防治卵卡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市觀旅局採生物防治方式進行防疫，其原理是利用荔枝椿象天敵-平腹小蜂進行防治。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

為防治大坑步道擾人的荔枝椿象問題，台中市觀旅局3月25日先於大坑9、9-1及10號步道，施放4萬隻平腹小蜂生物防治卵卡，4月8日於6、7及8號步道陸續施放4萬隻卵卡，共計施放8萬顆平腹小蜂卵粒，施放平腹小蜂生物防治奏效，讓民眾安心到大坑登山步道運動健行。

台中市大坑6至10號登山步道位處大坑地震公園周邊，步道旁主要為農民種植之荔枝及龍眼樹等果樹，偶有民眾因不小心觸摸果樹而被荔枝椿象噴灑毒液灼傷，中市風景區管理所每日派員巡查步道及步道附近設立告示牌，今年兩度施放荔枝椿象天敵平腹小蜂生物防治卵卡。

觀旅局長林筱淇指出，台中市風景區管理所轄管之大坑登山步道，其中6、7、8、9、9-1及10號等6條步道，因山區種植荔枝及龍眼，為荔枝椿象經常出沒區域，針對這些步道，考量登山民眾甚多，由於生態豐富，不適合噴灑化學藥物。

觀旅局採生物防治方式進行防疫，其原理是利用荔枝椿象天敵-平腹小蜂進行防治，雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的荔枝椿象卵粒則無法順利孵化出荔枝椿象幼蟲，之後從荔枝椿象卵內羽化的平腹小蜂，又於荔枝及龍眼樹上繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，進而達到生物防治效果。

去年風管所首度以改裝吸塵器吸除步道扶手的荔枝椿象，成效極佳，零汙染清除方式頗受遊客讚許，獲其他機關前來取經詢問，今年吸塵器已備妥，會再視大坑步道荔枝椿象出現情形適度出動，生物及物理防治雙管齊下。

林筱淇說，平腹小蜂是一種無攻擊性的寄生蜂，請登山遊客不要破壞掛在步道果樹旁的卵卡，若誤觸荔枝椿象或被毒液噴到，務必立即用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。

因正值新冠病毒流行期，大坑登山步道為戶外開放空間，民眾可到大坑步道爬山強化自身健康免疫力，為配合防疫，民眾登山應保持1公尺以上社交距離、勤洗手、減少觸碰眼口鼻，安心享受大坑自然優美景緻。

(中時 )