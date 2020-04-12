罷韓第二階段連署通過，為反制罷韓，高雄市長韓國瑜日前委任前高雄市新聞局長王淺秋以及律師葉慶元，到台北高院聲請停止執行罷免案。身為挺韓大將的杏仁哥也在臉書貼出一段影片，並表示「我們高雄人是不是該醒了」。

民進黨在高雄長期執政，未料，2018年九合一選舉，韓國瑜成功將高雄綠地變藍天！然而，韓上任後便在議會被綠營民代圍剿，高雄巿議會議長許崑源曾表示，在陳菊執政下，因貪瀆或偽造文書被起訴的有105案、194人，但民進黨議員卻不敢講。

杏仁哥在臉書貼出這段影片，並要高雄市民聽聽看。他說高雄人是不是該醒了？前朝鋪個馬路 ，下一場雨都有5千多個坑。做了蓄洪池，也沒有辦法有效的蓄水而且還淹水。他說很多公共工程都做不好，什麼都做不好，只有收買人心最厲害。「我們高雄人還要讓這種黨繼續執政下去嗎？」

網友則紛紛表示「拿出良心良知 ，人民才有福」、「杏仁哥說的好，有好的選擇擺在前面（韓市長和市府團隊那麼認真幫高雄人打拚）對比擺爛高雄人的前朝，眼睛雪亮的高雄人分的出來的。」、「高雄人眼睛被曚了」、「唯一支持韓市長」、「高雄人的腦子有問題嗎？要登革熱要天坑要氣爆要弊案?」、「眼睛睜亮點是辦得到的吧」。

(中時電子報)