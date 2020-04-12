性教育趁早開始，因為性犯罪，其實離孩子一點都不遠！參加《青春有你》選秀節目大開知名度的鮮肉男星姚弛，昨(4/11)在微博勇曝自己童年時期，遭到社區裡熟悉的叔叔伸狼爪的慘痛回憶，藉著公開自已的親身經歷，呼籲普及性教育，也鼓勵受害者勇敢發聲，請眾人不要移開目光，一定要讓所有加害者得到制裁。

姚弛透露，小時候住的地方，有個被小孩們稱作「運動器材」的區塊，是孩子們的樂園，但某天，當時5、6歲的他獨自到那裡玩耍，被一個社區裡有點面善的叔叔叫住，說要帶他去玩一個叫做「騎青蛙」的遊戲，之後讓他蹲在車子邊邊躲著，「脫掉了褲子騎在了我的脖子上」，他表示事後對這段記憶很模糊，只記得覺得這遊戲無趣，晚上就跟媽媽說了這事，被媽媽阻止之後再去這個「孩子的樂園」，他為此鬱悶了很久。

直到長大後搬離了那裡，姚弛才慢慢意識到當時發生了什麼，因此感謝母親的果斷，「我只是一個沒有留下什麼陰影，在成長的過程中快樂、且沒有被影響過的孩子」，但也思考，是否社區的孩子們也一樣幸運，「是否能像我一樣安心地長大，是否會被那些人面獸心的成年人傷害」，對此相當揪心。

而姚弛說出這件事，只是想讓外界知道，「這樣的事情離你們、離你們身邊的孩子並不遠」，姚弛也認為受害的女孩站出來說出實情，是所有無辜受害者的英雄，應當受到致敬「沒有人應該遭受這樣的傷害，沒有人應該被扼住咽喉。感謝你發聲，感謝你抗爭，感謝你堅持奪回應有的正義」。

他也請眾人聽聞這樣的事情，不要移開目光，因為公正必會來臨，持續的關注，才能讓加害者得到制裁，另外，姚弛也請眾人為未來孩子們的健康成長發生，認為普及的性教育，能有效減少性傷害的發生，「孩子們需要擁有科學的認識以及防範意識，不要讓性教育再次擱淺」，別讓孩子們的樂園，成為悲慘的「初戀樂園」。

(中時電子報)