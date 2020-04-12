中央氣象局於今(12)日凌晨發布黃燈低溫特報，新北市今(12)日至明(13)日上午有10度以下氣溫發生的機率，今日濕冷的天氣，已感受氣溫明顯下滑，預計今晚起新北市將轉為乾冷天氣型態，侯友宜市長特別提醒市民朋友要注意防寒3保：「保暖衣物、保健活動、保持警覺」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護；值此疫情期間，盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方或是密閉空間，如有外出，也要全程戴口罩，保護好自己和家人的健康。

新北市災害防救辦公室主任副市長謝政達指出，請保持兒童與長者的頭、頸、手和腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並加上保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境。

低溫特報發布，新北市所轄圖書館及遊客中心等相關場所有提供熱開水或薑茶。（讀者提供/吳家詮傳真）

同時他要求社會局督導長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者健康狀況。此外，鑒於民眾常在天氣寒冷時常將室內門窗緊閉，因此呼籲市民或賃居者，在使用瓦斯熱水器時務必保持室內外通風，避免造成一氧化碳中毒。

消防局黃德清局長說明，市府於今天啟動防寒關懷機制，本市所轄圖書館及遊客中心等相關場所有提供熱開水或薑茶，市民如有需要可就近前往，各單位將持續訪視關懷本市獨居長者及街友等弱勢族群、里長廣播提醒市民防範一氧化碳中毒等措施，農作物及水產養殖業請注意寒害，將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民度過低溫侵襲，也請市民朋友務必做好保暖措施。如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

低溫特報新北市府教你防寒海報。（新北消防局/吳家詮傳真）

(中時電子報)