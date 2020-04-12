新冠病毒不斷變異，許多確診案例更是「無症狀感染者」，篩檢時肺部都已浸潤，自己還沒有任何感覺，也讓一般民眾人心惶惶，擔心自己也是無症狀感染者。《新浪》採訪一名42歲的確診病患，分享感染源好讓民眾瞭解「隱形的危機」，原來他竟因為接觸了生活中常見的一樣東西後沒洗手，慘遭感染！

「武漢發布」微博4月4日公布一起無症狀感染者案例鄒鵬，他從1月23日起就一直自主性居家隔離，而且到3月29日都沒有出現任何症狀。鄒鵬為了要讓自己的茶葉店重新開張，3月30日獨自前往醫院做篩檢，好讓心裡踏時一點，沒想到竟在4月1日得知自己確診，「我沒有任何不舒服，家裡也沒人確診，我怎麼可能被感染？」

報導指出，鄒鵬是在確診之後才住進隔離酒店，當天晚上額溫為37.5度，開始感覺到有點口乾舌燥，但除此之外還是沒有其他症狀。鄒鵬隔日斷層掃瞄發現雙下肺已出現毛玻璃病影，院方4月3日宣布他不再是無症狀感染者，而是新冠肺炎確診案例。鄒鵬納悶說：「我們一直居家隔離，最多也只是隔5、6天去取外購品，家裡也沒人感染，不知道如何被傳染。」

原來鄒鵬自2月20日起和鄰居團購食材、生活用品，曾到社區入口取貨，其中幾次回家後沒有馬上洗手，感染源可能來自包裹上的病毒！目前鄒鵬的妻子、2個孩子檢測結果均為陰性，他接受治療後體溫恢復正常，也沒有任何異狀，但疑似摸完包裹沒洗手就被傳染，也讓人對新冠肺炎的傳染途徑感到相當害怕。

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(中時電子報)