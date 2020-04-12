南市府勞工局與環保局合作，在隆田陸橋下成立二手家具倉庫，透過修繕志工團隊讓廢棄家具重生再利用。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

南市府勞工局與環保局合作，在隆田陸橋下成立二手家具倉庫，透過修繕志工團隊讓廢棄家具重生再利用。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府勞工局自2013年起結合各工會志工推動弱勢勞工住宅修繕，幫助許多家庭，目前已經突破百戶受惠，今年在南市府祕書長方進呈牽線下，結合環保局資源，在官田陸橋下成立二手家具倉庫，將民眾不要的、以及修繕後的廢棄家具重新整修，未來可在修繕案例中使用，資源不浪費，也造福更多弱勢民眾。

弱勢職災勞工房屋修繕團隊來自各行各業，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、泥水業、油漆業、電氣業、金屬建築製造業、鋁製品製造業與餐飲產業等工會志工組成。

勞工局長王鑫基表示，在修繕過程中，發現弱勢家庭家中的家具大多老舊損壞而不堪使用，也因為經濟因素未能添購家具，志工們與勞工局同仁想到，房屋能修好，家具當然也可以，「二手家具倉庫」就在愛心發想下成立。

經過南市府祕書長方進呈協調，環保局將官田區隆田路橋下的閒置空間做為回收資源中心，存放民眾或單位的報廢家具，再由勞工局修繕志工團隊進駐，將家具整修或改造，未來就能提供給弱勢家庭了。

王鑫基説，最近接獲台南大學附小及圖書館報廢的課桌椅及書報櫃，在志工巧手下，書櫃成了衣櫃，報櫃變身鞋櫃，課桌椅就是個人書桌組，又能重新使用，就像黃偉哲市長所說，市府團隊結合民力，共同把垃圾變成愛心的資源、共築希望家園。

(中時 )