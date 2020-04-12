新冠肺炎疫情衝擊各行各業生計，台中市政府住宅處針對社會住宅承租戶，提出租金延後繳納方案，最長可申請延後繳納4個月份租金，並免除依合約應計收的違約金。考量各產業因疫情產生的衝擊時間點不同，申請租金延後繳納月份可追溯至年初，讓承租戶有充裕的財務運用彈性空間。

住宅處指出，依雙方簽訂租賃契約規定，承租戶逾期未繳納，應按日計收違約金。為協助因疫情導致資金調度困難、暫時無法如期繳納租金的承租戶，特別辦理延後繳租方案，以紓解承租戶經濟壓力或面臨依契約須搬離的困境。承租戶即日起可索取申請書，以郵寄或親送至住宅處受理。

住宅處強調，為同時保障遞補戶承租權益，若承租戶延後繳納租金期過後仍無法繳納租金者，仍將依契約規定解約，由遞補戶依序遞補。由於社會住宅仍須考量財務自償性問題，紓困方案主要解決承租者燃眉之急，期望承租戶能體諒配合。

(中時 )