神轎犁炮。（許素惠攝）

雲林縣北港朝天宮防疫部署很周全，廟前香客不若往年媽姐誕辰遶境時熱鬧。（許素惠攝）

分靈友宮回雲林縣北港朝天宮謁祖。（許素惠攝）

因疫清影響，北港朝天宮前大街遊客不多。（許素惠攝）

雲林北港朝天宮配合防疫停辦今年媽祖出巡遶境，11日進香團比12日多些，部分分靈友宮回母廟謁祖，除了配合朝天宮的防疫作為外，自己也都防護齊全，進廟前鑼鼓喧天，甚至也有犁炮，一度引起群眾圍觀，但整體進香客仍大不如往年。

鑼鼓喧天！北港媽改變心意出巡了？

今日是農曆3月20日，是北港媽祖出巡遶境的第二天，往年都持續首日的熱鬧，鑼鼓炮聲響徹雲霄，處處煙幕彌漫，今年因新冠肺炎疫情蔓延，讓狂熱的宗教活動也低調不少。

不過，仍有曇花一現的熱絡，上午朝天宮廟前大街一度鑼鼓喧天，犁轎鞭炮聲大作，穿著紅衣的轎伕抬著神轎，沿著大街緩緩進廟，不少民眾以為北港媽祖改變心意又出巡遶境，引來民眾圍觀。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，以往清明節過後進香團會大量增加，但因為連假國家級警報的緣故，使得原本計畫前來的進香團取消進香，如期前來進香的分靈如台北朝天宮等友廟，也自己做足防疫的準備，上遊覽車前量體溫、消毒戴口罩，來到該宮進廟前，再量測體溫及消毒 一次。

(中時 )