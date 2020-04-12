針對中央流行疫情指揮中心下令9日起，凡有男女陪侍的店家都要停業，高市府昨（12）日深夜突擊小吃店、KTV等4家業者，第1家左營區小吃部驚見2名清涼辣妹違法陪侍，市府立即開出首張舉發單，依傳染病防治法可罰3000至1萬5千元，並喝令業者停業，其餘3家業者均配合停業。

聯合稽查小組昨深夜突擊這家小吃店，發現有兩名清涼長髮辣妹還在陪侍，來不及離開現場，嚇得花容失色，並要求店家請客人離開，立即停止營業。

高市經發局指出，有男女陪侍的店，雖然不在酒店、舞廳業種，但防疫階段，從高標準認定的話，現場認定有陪酒行為，違規事實明確，就應該立即停業。

衛生局表示，小吃店雖不在中央規範的酒店、舞廳兩個業種，但稽查小組有發現違規陪侍情事，不過在法令適用上仍有疑慮，因此是要依傳染病防治法開罰，還是要依特別條例第7條開罰，仍有待明天市府防疫會議中做討論。

經發局長伏和中表示，警察局、衛生局及經發局已組成聯合稽查小組，將不定期強力稽查酒家、舞廳、視聽歌唱等行業，強烈要求有男女陪侍的店家一定要停業，違者最重可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰。

高市警察局長李永癸也表示，警方在疫情改善前一定會全力配合經發局及衛生局掃盪有陪待服務店家，請店家不要懷疑市府的決心，務必配合停止營業，違者決不留情。

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(中時 )