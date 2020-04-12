在體育頻道只能重播舊賽事的慘況中，ESPN與Netflix合作推出麥可喬丹的「最後之舞」(The Last Dance)，這是長達10集的紀錄片，描述喬丹1997-98球季率領公牛隊打敗爵士摘下生涯第6座總冠軍的歷程。

擔綱製作的導演海希爾(Jason Hehir)必須把10000個小時的影片檔案剪輯成8小時半的影集，但是他說：「這不是挑戰，是我的榮幸。」

海希爾年幼時在1985年耶誕節收到他爸的紙條，上面寫著「帶你去看喬丹飛人秀。」隔年4月20日，海希爾終於在波士頓球場親眼看到喬丹比賽，當晚喬丹在大鳥柏德親自看守下，飆出了史上最高的季後賽單場63分。柏德賽後表示：「這是上帝扮成喬丹來打球。」

其實這個影集原本在6月才會推出，因比賽停擺，ESPN決定提前到4月19日上架。內容不只包含喬丹最後1冠的球季，還會稍微回顧他15年的傳奇籃球生涯。

(中時電子報)