時力立委王琬諭昨晚深夜於臉書發文指出，台灣的托育環境中，教保員因為沒有工會的角色，所以勞檢頻率過低，平均要30年才能勞檢過一輪，將要求職安署等單位監督，也會追蹤幼兒園超收導致教保員超量負擔的狀況。

王琬諭表示，根據2017年民團調查資料：1.有57.5％的教保員平均在園時間 10 小時、工作超過 8 小時；2.僅7.2％教保員在午休時間能真正休息；3.有66％教保員未領取加班費；4.有41.2％教保員勞保被高薪低報。

王琬諭說日前質詢勞動部、教育部時，已針對教保員三低三高問題及勞檢問題提出質疑。根據職安署的報告，平均每年約100場次，對比整個私立幼兒園的量體，無論質或量都有加強的空間。

王琬諭指出，已向國教署及相關單位要求，1.在「幼兒園教保專業知能研習實施辦法」第 5 條加入勞權課程，讓每年教保員進修時可研習關於勞權的知識；2.取得園長資格時，年資在幼兒園跟托嬰中心能銜接，完善職業體系；3.針對幼兒園的專案勞檢場次，在2021年底前提升到200場次；4.專案勞檢應有至少20％的場次能讓產業工會及職業工會陪檢或陪鑑，讓勞檢能更有效。

(中時 )