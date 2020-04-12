新冠肺炎疫情嚴峻，疫情中心要求保持社交距離，蔡英文總統今天透過網路社群平台，呼籲民眾不能鬆懈，她說，我們保持社交距離，聚會減少，「但在社群上，我們是沒有距離的」，並提醒大陸冷氣團今天南下，要多關心家中長輩，出門記得多加件外套。

今天是假日，蔡英文總統也宅在家裡，由於氣溫驟降，民眾若不注意，很容易引發感冒並讓新型冠狀病毒入侵。蔡英文今天透過Line和Telegram等網路社群平台提醒大家要多保暖。

她說，因為大陸冷氣團南下，今天開始到下週二天氣變冷，中部以北、東部和東北部的朋友尤其要注意保暖，也要多關心家中長輩，出門記得多加件外套。

蔡英文提醒民眾，現在是防疫期間，大家也別忘了勤洗手、多消毒、量體溫，保持社交距離，也正確配戴口罩。注意身體健康。

蔡英文也在Telegram上發布影片表示，從今年初開始，我們就針對口罩酒精等防疫物資進行管控，政府和人民，以及相關的產業也團結在一起，發揮最大的力量，守護全體國人的健康。

她要感謝所有第一線防疫人員的付出，我們讓全世界看到台灣人民面對挑戰的時候，展現出來的堅韌與團結與實力。

蔡英文強調，接下來，我們仍然不能鬆懈，繼續守護我們所愛的台灣，最後大家要記得勤洗手，關心自我的健康，「雖然我們保持社交距離，聚會減少，但在社群上，我們是沒有距離的」。

她也請民眾幫她把影片分享給你所有的朋友，並強調會持續在Telegram平台上發布訊息，跟大家互動。

(中時 )