全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，台中多家餐飲名店如菇神、阿秋、昭日堂等等，為了向第一線的防疫人員致敬，紛紛推出相關優惠案搶客！其中，在台中、南投均有分店的「菇神」景觀餐廳，針對醫護與海關人員來店用餐，即日起至4月底，推出滿200就送100的超值優惠。

菇神董事長林明順表示，菇神是從大坑風景區上新社後，第一家抵達的景觀餐廳，交通便捷，在這裡不僅可以品嘗美味菇料理，還可以看大台中夜景、眺望遠近山景、欣賞生態景觀等，多年來吸引不少家庭客、年輕族群上門賞景、聚餐。

林明順說，菇神是以百菇養生鍋為主打，火鍋的湯頭是採用各具風味的香菇，依其特性，在不同的時間加入鍋底燉煮超過8小時，才能呈現鮮香甘美的滋味。

以菇神特製的「鴻運補菇烏骨雞」為例，因擁有豐富的營養價值，對於強身健體、提升免疫力有助益，近期更成為民眾在家防疫、選購宅配美食的人氣商品。

看準防疫宅經濟商機持續發威，菇神另外提供百菇香腸、花菇肉燥、香菇貢丸等冷凍宅配料理，讓民眾宅在家防疫，就能品嘗到養生又美味的菇料理，近期果然吸引不少新舊客戶下單訂購。

林明順強調，菇神近期向醫護與海關人員致敬活動，是以百元雙數為單位，即消費滿200送100元餐飲抵用券、滿400送200，以此類推，優惠活動暫訂至4月底。

(工商 )